بعد الاستئناف.. اليونان ستصدر حكمها غدا في حق ناشط “20 فبراير”

من المرتقب، أن تصدر محكمة مدينة كوموتيني اليونانية، غدا الثلاثاء، حكمها في حق حمزة هدي، أحد نشطاء حراك “20 فبراير”، بعد لجوءه إلى الإستئناف.

وقالت شقيقة حمزة، لـ”اليوم 24″، إن المحكمة المذكورة، ستصدر حكمها في حق حمزة، غدا الثلاثاء، بعد الحكم الابتدائي القاضي بسنة وشهر حبسا نافذا.

وقدم دفاع الناشط حمزة هدي، طلب استئناف لدى محكمة مدينة كوموتيني اليونانية، بعدما أصدرت حكمها ضده، والقاضي بسنة وشهرا حبسا نافذا، في أكتوبر الماضي.

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وكانت نفس المحكمة، قضت بـ4 سنوات في حق حمزة هدي، إلا أن دفاعه تقدم بطعن في الحكم، ليتم تخفيضه من 4 سنوات إلى سنة وشهرا حبسا نافذا.

ويذكر أن حمزة هدي، واحد من أبرز وجوه حركة 20 فبراير، اعتقل في 2011 في مسيرة البرنوصي، وكان قد قضى عقوبة حبسية، ثم اعتقل ثانية بعد سنتين في تظاهرات فاتح ماي، وقضى عقوبة حبسية أخرى.

ويقول حقوقيون مقربون من هدي، إن صاحب الشعار الشهير “عيشي حرة يا بلادي” اعتقل في اليونان، بعد فشله في محاولة للهجرة غير النظامية انطلاقا من الأراضي التركية.