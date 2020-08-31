سلطات بني ملال تعيد فتح الأحياء المغلقة وتغلق أخرى بعد تقييم الوضعية الوبائية

أعلنت السلطات المحلية في بني ملال، اليوم الاثنين، أنه، بناء على النتائج الجيدة الحاصلة، نتيجة التدابير، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الأسبوعين الأخيرين، والمتمثلة، خصوصا، في إغلاق ستة أحياء في المدينة، فإنه تقررت إعادة فتح هذه الأحياء، بعد تسجيل مؤشرات جد إيجابية، فيما يخص العدد اليومي للحالات المؤكدة، وشفاء الحالات المصابة بهذه الأحياء.

وأوضحت السلطات أن الأمر يتعلق بالمدينة القديمة، وأحياء يعقوب المنصور، بن عدي، وأورير، وأولاد حمدان، والأمل، التي كان قد تقرر إغلاقها، قبل أسبوعين، بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر داته أنه، ابتداء من اليوم، تقرر إغلاق بعض الأزقة في أحياء باب فتوح (الملحقة الإدارية الأولى)، أولاد عياد، وأولاد حمدان (الملحقة الإدارية الثانية)، عسفة السرحاني (الملحقة الإدارية الثامنة)، بن شوية (الملحقة الإدارية السابعة)، وذلك نظرا إلى تسجيل بعض الحالات المصابة بهذه الأزقة، لاحتواء، وتفادي استفحال انتشار الفيروس في هذه الأحياء،

ومحيطها.

وكانت الحكومة، قررت الخميس 20 غشت الماضي، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا، بعدد من المدن، من بينها بني ملال، إذ تقرر إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء في المدينة، وإغلاق الحمامات، وصالونات الحلاقة، والتجميل، والقاعات، والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب في الساعة الثانية بعد الزوال، كما تقرر إغلاق المجمعات، والمحلات التجارية، والمقاهي، والفضاءات العمومية (منتزهات، وحدائق…) في الساعة السادسة مساء.