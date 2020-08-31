العدد 3279- 1 شتنبر محمد السادس يبحث هاتفيا والرئيس الصيني الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كورونا عاجل.. 1191 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و30 وفاة و1240 حالة شفاء

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