محمد السادس يبحث هاتفيا والرئيس الصيني الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كورونا

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إن “المباحثات الهاتفية بين صاحب الجلالة، نصره الله، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، تطرقت لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولاسيما الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية”.

وأوضح البلاغ أن الملك، والرئيس شي جينبينغ، بحثا أيضا، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19.

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وشكلت المباحثات أيضا فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للاجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وتناول قائدا البلدين أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة (كوفيد19).

وتندرج المباحثات في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي ارتقت بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية، الذي وقعه صاحب الجلالة والرئيس شي جينبينغ، خلال الزيارة الملكية لبكين في ماي 2016.