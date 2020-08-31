الرملة: إصابة حرجة لشابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة (30 عاما) من مدينة الرملة، بجروح حرجة، إثر تعرضها لإطلاق النار في منزلها، مساء اليوم، الإثنين.

وأعلنت الطواقم الطبية أنها تجري عملية إنعاش لشابة (30 عاما) من الرملة، بعد إصابتها في "واقعة عنف" تعرضت لها في منزلها، وفي وقت لاحق، أوضحت الطواقم أن الشابة تعرضت لإطلاق النار.

من المكان

وجاء في بيان صدر عن الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ21:47 "حول إصابة امرأة خلال حادث عنيف في منزلها الواقع في الرملة".

وأضافت أنها تقدم العلاج وتجري عملية إنعاش للشابة (30 عاما) التي أصيبت بجروح في جسدها. وأشارت إلى أنها تعمل على نقل الشابة وهي بحالة حرجة إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

يتبع..