شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا والعراق 3757 والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1191 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 62590.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 30 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1141، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 47595، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هي 13854، من بينها 202 حالة خطيرة.

فيما سجل العراق 3757 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة منذ تفشي الوباء في عموم العراق إلى 234934 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفات الكلي إلى 7042, فيما سجلت 3722 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 176602حالة.