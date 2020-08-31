موعد مباراتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد

وكشفت القرعة عن موعد الكلاسيكو في الدور الأول والثاني، على أن تكون المباراة الأولى في كامب نو بالجولة السابعة، والثانية في استاد سانتياجو بيرنابيو بالجولة 30.



موعد مباراتي الكلاسيكو موسم 2020/2021 في الدوري الإسباني:

المباراة الأولى: الجولة السابعة يوم 25 تشرين الاول 2020، برشلونة وريال مدريد، على ملعب كامب نو.

المباراة الثانية: الجولة 30 يوم 11 نيسان 2021، ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.