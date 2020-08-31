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موعد مباراتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد

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2020-08-31 | 21:33

موعد مباراتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا، اليوم الإثنين، جدول مباريات الموسم الجديد 2020/2021 من الليجا، في مقر الاتحاد الملكي بغرفة لويس أراجون.
هو بطل الموسم الماضي، بعد أن تفوق على بفارق النقاط، في موسم يعتبر الأطول في تاريخ الليجا، بسبب أزمة فيروس .

وكشفت القرعة عن موعد الكلاسيكو في الدور الأول والثاني، على أن تكون المباراة الأولى في كامب نو بالجولة السابعة، والثانية في استاد سانتياجو بيرنابيو بالجولة 30.


موعد مباراتي الكلاسيكو موسم 2020/2021 في الدوري الإسباني:

المباراة الأولى: الجولة السابعة يوم 25 تشرين الاول 2020، برشلونة وريال مدريد، على ملعب كامب نو.

المباراة الثانية: الجولة 30 يوم 11 نيسان 2021، ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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