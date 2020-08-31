العثور على جثة شخص قضى بهجوم مسلح في ميسان

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة امنية عثرت على جثة شخص قضى بهجوم مسلح في ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة شخص قضى بهجوم مسلح في منطقة حي المعلمين الجديد قرب جامعة الامام الصادق بميسان".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
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