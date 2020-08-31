8 آلاف «شُبهة إرهابية» تحت المراقبة الأمنية بفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن هناك 8132 شخصاً على قائمة المراقبة الأمنية الفرنسية، للأشخاص الذين يشتبه في أن لديهم ميولاً إرهابية. وشهدت فرنسا سلسلة من الهجمات الإسلامية الكبيرة في 2015 و2016، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن أغلبها، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصاً.

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وتأتي تصريحات دارمانان، قبل يومين من محاكمة 14 شخصاً متهمين بأن لهم صلات بالهجمات الأولى التي وقعت في يناير 2015، والتي راح ضحيتها 17 شخصاً. وقال دارمانان إن المتطرفين مثل تنظيم داعش، ما زالوا التهديد الإرهابي الرئيس في فرنسا، رغم أن هناك علامات مقلقة أيضاً عن أنشطة يمينية متطرفة.

وقال الوزير إن السلطات الفرنسية أحبطت 61 هجوماً مخططاً منذ 2013، بما في ذلك 32 منذ 2017. وأضاف أن السلطات تستعد للإفراج عن الأشخاص الذين أدينوا بجرائم إرهابية أقل خطورة، ومنهم 45 شخصاً سوف يتم الإفراج عنهم العام الجاري، و63 آخرين في 2021.