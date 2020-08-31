الإمارات تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، مجدداً موقفها الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .



جاء ذلك في كلمة ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، في انطلاق أعمال نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، مساء اليوم بمبادرة من وجهاء وشخصيات ورجال أعمال من أبناء الشعبين الشقيقين، والتي القاها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان .

وفي الكلمة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين مجددا موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن خيار الإمارات للسلام لن يكون على حساب دعم الإمارات الراسخ والعميق للشعب الفلسطيني الشقيق .

وشدد بن زايد، حرص دولة الإمارات على رعاية وأمان الجالية الفلسطينية مرحبا بجهود القائمين على إنشاء نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني .

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وأكد، في كلمته بأن دولة الإمارات ستستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات وهو موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيره أي اعتبارات .

وأشاد بالنجاحات التي حققتها الجالية الفلسطينية على أرض الإمارات وأسهمت تلك النجاحات في نمو وازدهار دولة الإمارات معربا عن تطلعه في المرحلة المقبلة في إستمرار العطاء الإيجابي للجالية الفلسطينية الكريمة وأبنائها ، مؤكدا بأن الإمارات ستكون دوما الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم.

وفي ختام جلسته أصدر اللقاء بيانا أشاد فيه بالدور التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية الثابتة .

وأضاف المشاركون في اللقاء، أن أبناء فلسطين يحملون لدولة الإمارات كل معاني العرفان والوفاء قيادة وحكومة وشعبا وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ويكنون كل الاحترام والتقدير للإمارات ورموزها الوطنية والسيادية .

وشدد المشاركون في اللقاء عن ثقتهم بأن العهد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد تجاه فلسطين وشعبها أمانة في يد وقلب قيادة الإمارات وشعبها الشقيق، مطمئنين تماما بأن دولة الإمارات ستستمر في الدفاع بثبات عن حق الفلسطينيين في الدولة والكرامة.