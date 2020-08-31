شكرا لقرائتكم خبر غضب عالمي يواكب الاستهداف الحوثي لمطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أصوات الغضب في عدد كبير من دول العالم بعد استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مطار أبها الدولي الذي يستقبل آلاف المدنيين يوميا، بطائرة مفخخة بدون طيار.

واستنكرت دول العالم، وبينها مصر والإمارات وباكستان، العدوان الحوثي. وشجبت منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي وعدد من الهيئات والمنظمات استهداف المسافرين من المدنيين، واعتبرته جريمة حرب متكاملة.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

محاسبة الإرهابيينوتوعد المالكي بمحاسبة الميليشيات الإرهابية، وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للميليشيات بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر، باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة، لافتا إلى أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن أن الميليشيات تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

استنكار مصري إماراتيوأعربت مصر عن بالغ إدانتها لاستهداف مطار أبها، وبينت في بيان لوزارة الخارجية تأكيدها مجددا على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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وأكدت الإمارات إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي، وجددت تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات والمملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

مجازفة إرهابيةواعتبرت رابطة العالم الإسلامي ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة بدون طيار «مجازفة إرهابية». وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن هذه المجازفات تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيات الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.

وأدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي طائرة مفخخة بدون طيار، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، وأكد أنه عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية، المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب تحركا دوليا عاجلا، لمحاسبة ميليشيات الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفيما عبرت البحرين عن غضبها من جرائم الحوثيين النكراء، أدانت أفغانستان بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابي، وأكدت أنه عمل إجرامي سافر يتعارض مع المواثيق الدولية كافة التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

دول ومنظمات سارعت لإدانة العدوان الحوثي: