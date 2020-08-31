شكرا لقرائتكم خبر اتفاق تاريخي ينهي الحرب الأهلية في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أنهى السودان 17 عاما من الحرب الأهلية بتوقيع اتفاقية سلام تاريخية أمس، أهدى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاتفاق إلى الأطفال في معسكرات اللجوء والأمهات والآباء.

وكتب عبر موقع تويتر «اليوم بداية طريق السلام.. السلام الذي يحتاج إرادة قوية وصلبة كإرادة ديسمبر التي حطمت حصون الطغاة والمستبدين»، مضيفا «أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان إلى أطفالنا الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء، لأمهات وآباء يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد التنمية، وعد الأمان».

واعتبر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أن «السلام يشكل المسعى الأهم لنا في ترتيبات الفترة الانتقالية»، وقال «اتفاق اليوم يمثل التزاما بعبور المرحلة الحرجة التي تواجه البلاد»، معبرا عن أمله أن يجني أبناء السودان ثمار الاتفاق بتغيير حقيقي، كما قال «وضعنا أرجلنا في بداية المسار الصحيح لبناء الوطن، والاتفاق سيقودنا حتما إلى إصلاح وترميم الوحدة الوطنية في السودان».

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تفكيك الحركات المسلحة.

انضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.

ماذا يعني السلام في السودان؟