77 تكفيريا قتلوا في شمال سيناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 77 تكفيريا إلى جانب مقتل وإصابة ثلاثة ضباط و4 جنود بمناطق العمليات. وأوضح المتحدث العسكري أنه تم «تدمير 317 وكرا وملجأ، ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر» . وذكر أنه تم «استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية». وأشار إلى أن الجهود أسفرت كذلك عن «مقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ أوكارا لهم» . وأشار إلى أن ذلك «يأتي تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات» .

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