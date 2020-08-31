القبض على 4 متهمين بقتل سعودي بالقاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر بيانا أمس بشأن ظروف وملابسات جريمة مقتل مواطن سعودي في مصر، موضحة أنه سبق أن تلقت اتصالا من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جثته داخل شقته الكائنة بحي السيدة زينب بالقاهرة، وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة التي تمكنت من القبض على أربعة متهمين في الجريمة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنها كانت بدافع السرقة. وقالت السفارة في بيانها إنها قامت بالتواصل مع أسرة المغدور، ونقلت جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو الماضي، ونوهت بجهود الجهات الأمنية المختصة في مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي.

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