القبض على 4 متهمين بقتل سعودي بالقاهرة

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وقالت السفارة في بيانها إنها قامت بالتواصل مع أسرة المغدور، ونقلت جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو الماضي، ونوهت بجهود الجهات الأمنية المختصة في مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي.
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