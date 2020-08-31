90 صوتا تدفع بأديب إلى قيادة الحكومة اللبنانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب عن أمله في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال أديب في بيان صحفي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إنه «في هذه الظروف العصيبة ولا سيما بعد تفجير المرفأ لا وقت للكلام والتمنيات»، مؤكدا أن «الوقت للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا وسنختار فريق عمل وزاريا متجانسا من أصحاب الاختصاص».

وتشاور رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، بعد ظهر أمس، حول نتائجها، ثم استدعى مصطفى أديب الذي حاز على العدد الأعلى من أصوات النواب وأبلغه بالتكليف. وحاز السفير مصطفى أديب على 90 صوتا من أصوات النواب وامتنع سبعة نواب عن تسمية أي رئيس مكلف.

ورئيس الحكومة المكلف يشغل منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ يوليو 2013، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، ودرّس في عدد من الجامعات في لبنان وفرنسا.