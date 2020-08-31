شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يستنكر مساعى الإخوان لتشوية قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعيد لمصر مظهرها الحضارى مرة آخرى، ويتم من خلاله وقف الزحف العشوائى وهو يأتى فى الأساس لصالح المواطن بمعنى أنه تصالح مقابل رخصة ويتم لإعادة كشف السلامة الإنشائية ويستهدف مراجعتها للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتم التصالح على ما تم خارج إطار التنظيم ويمهد للتخطيط الصحيح للدولة، مؤكدا أن القانون يأتى فى مصلحة المواطن وإعطاؤه مركز قانونى نظرا لتهرب البعض من أحكام صادره ضد وتنهى أزمة عقاره القانونى، مشددا أن مميزات هذا القانون لن نجدها فى أى قانون آخر كما أن المحليات قديما كان بها فساد مطلق ويتم التصدى لها بقوة فى الوقت الحالى خاصة وأن الزحف العشوائى يأكل أى مساعى للتنمية.

ولفت فهمى، إلى أن الإخوان لا تريد الخير لمصر لذلك تحاول تشويه هذا القانون وأهدافه فى ذلك، مشددا أن ذلك التشريع يقضى على أزمة العشوائيات وفي نفس الوقت به حزمة من المحفزات بترجمتها على أرض الواقع.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أبرز مميزاته تتمثل فى وقف جميع الأحكام الصادر ضد المواطن سواء الحبس أو الغرامة أو الإزالة، بالإضافة إلى أن التيسيرات الكثيرة التى جاءت فى القانون، وتخصيم جميع الغرامات السابقة من قيمة التصالح، مقابل التصالح بمثابة مقابل رخصة رسمية، مع ضرورة إزالة التضارب بشأن تفسير القانون من قبل القائمين على تنفيذه على أرض الواقع، وأن ما سيتم تحصيله سيذهب معظمه لصالح التحسين والتوسع فى شبكة الصرف الصحى.