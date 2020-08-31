شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تفند أكاذيب الإخوان حول المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتراض الأخير لمصر كان لتعويض تدفقات مالية كانت ستتم دون أزمة كورونا والتى منعت وصولها وهو أمر قامت به مختلف دول العالم فلا توجد دولة لم تتأثر خزانتها بتداعيات الجائحة الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك فى نفس الوقت لا يؤثر على عدم قدرة الدولة المصرية فى السداد .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى حديثه ردا على ما يثار بشأن المشروعات القومية وتكلفتها المالية، بأنها تمثل البنية الأساسية للتنمية ونهضة مصر ومن ثم القدرة على جذب الاستثمارات، موضحا أن الدولة تعمل على إعداد المنشأ الاقتصادى لذلك منذ 2014 والذى يؤهل لقوة مصر اقتصاديا الفترة القادمة وهو ما يمثل إعجاز.

وشدد عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات تزيد من قدرة مصر فى السداد والانطلاق وهو ما يجعله سوق واعد مع انتهاء أزمة كورونا لزيادة الاستثمارات المحلية، موضحا أن اللجوء للاقتراض كان فرض ملزم نتيجة تداعيات كورونا وهو أمر لا يعيب للدولة ومعظم دول العالم لجأت له .

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وأشار وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن إدارة الأزمة تجعل الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ولا يوجد قلق فى ذلك، مدللا على قوة الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى قوة الجنيه أمام الدولار حيث انخفض من 20 جنيها فى عام 2016 إلى عدم تجاوزه 16 جنيها فى الوقت الحالى.

وتابع "عمر" قائلا: "ما تم من تكاليف لصالح المشروعات القومية جاء فى إطار احتياجات أساسية كما أن مصر هى ودولة آخرى فقط من القارة الأفريقية التى تمكنت من تحقيق معدل نمول بالموجب رغم تداعيات كورونا.. إضافة إلى أن المشروعات القومية لا بديل عنها وتمثل أولوية ليس كما يردده "الإخوان" لأنه من خلالها ستكون هناك فرصة للاستثمار أكثر ومن ثم التمكن من سداد الدين".

كان قد تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكلام المثار حول حجم الدين العام والخارجي، وقال إن الاقتراض بأرقام ميسرة الى حد كبير لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجي، وبالتالي محتاجين اننا نوضح للناس إن إحنا منقدرش نتوقف عن ده مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة وهى إن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم النتاج القومي هيخليه داخل الحدود الآمنة".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية أول الأسبوع: "انتبهوا لتاثيرات كورونا على الدنيا كلها ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين.. موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد محمد معيط: "أتكلم في النقطة دي بتاع الدين لأن فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس في مصر حد أبدا بيأثر سلبا على فهمهم .. إحنا يا نبنبى بلد يا نتوقف.