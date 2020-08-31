أتى على 1700 هكتار.. تفاصيل إخماد حريق غابة بوهاشم – صور وفيديو

شهدت غابة بوهاشم في إقليم العرائش حريقا مهولا، أتى على 1700 هكتار من الوعاء الغاوبي، وامتدت عملية الاخماد لـ 6 أيام من يوم الثلاثاء ليلا، الى أول أمس السبت.

وبدأت ألسنة النيران تلتهم دوار تازكلوت (240 هكتارا) لتصل إلى دوار السلالم الموجود بمحاذاة حدود إقليم شفشاون، ماتسبب في خسائر 1700 هكتار.

الحريق أتى على 5 دواوير، وهم “تازكلوت، ودار بجاو، وتازروت، وبوسراوس، وسلالم”، وتحتوي الأراضي على الآلاف من أشجار الزيتون، وجنان للعسل، وأشجار التين، التي تحولت إلى رماد.

وحسب مصدر خاص لـ”اليوم24″، فإن استمرار الحريق، وامتداده إلى دواوير أخرى، بدأ من نواحي العرائش “مولاي عبد السلام” ليصل إلى إقليم الشفشاون، ما أدى إلى غضبة والي جهة الشمال، محمد أمهيدية، بسبب التراخي في إخماد الحريق، وعدم تشكيل مركز للقيادة بين الأجهزة المسؤولة عن ذلك.

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وأضاف المصدر ذاته أن والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة قدم عبر طائرة هيليكوبتير إلى منطقة الحريق، يوم الجمعة الماضي، بعد أربعة أيام من بدايته، ليتفقد سير عملية الإخماد.



وشهدت المنطقة اجتماعا مع كافة الأجهزة، التي شاركت في إخماد الحريق، حضره عامل العرائش، ورئيس الدائرة، وقائد المنطقة، وتلقوا توبيخا من الوالي، بسبب عدم تشكيل مركز للقيادة للسيطرة على الحريق، وتعززت عناصر الوقاية المدنية بعناصر من الجيش وأكثر من 50 شابا من شبان الدواوير، وعناصر القوات المساعدة.