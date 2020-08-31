نجاح غير مسبوق لبلمير

حصد الإخوان رجاء، وعمر بلمير، نجاحا استثنائيا، بعملهما الجديد “واك واك”، الذي حقق 10 ملايين مشاهدة في مدة أسبوع فقط.

واستطاع كليب الأغنية الجديدة لبلمير البقاء في “الترند” يوتوب، منذ ثاني يوم من إصداره، إلى غاية اليوم الاثنين، مع اختلاف المراتب، إذ كانت في المرتبة الأولى لأيام، وحاليا، يحتل الرتبة 29.

وبخصوص التفاعل على” يوتوب”، حصل الكليب على 587 ألف إعجاب، مقابل 24 ألف عدم إعجاب، أي أن أزيد من 96 في المائة من المتفاعلين اعجبوا بالعمل.

واختار بلمير في الكليب موسيقى تراثية، قدماها بشكل عصري، فيما اعتمدا على “لوك” إفريقي، وآخر صحراوي في الكليب، الذي أنجز في مدينة مراكش بإشراف من المخرج المغربي، أمين مرتضى.