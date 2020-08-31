حماس تعلن التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت حركة حماس، مساء اليوم، الإثنين، عن التوصل إلى تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء، لـ"احتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا"، وذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الحركة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس، يتم بمقتضاها رفع إجراءات تشديد الحصار التي فرضها الاحتلال مؤخرا على القطاع، وتشمل فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، إضافة إلى فتح بحر غزة أمام الصيادين.

وجاء في بيان الحركة أنه "بعد جولة حوارات واتصالات، كان آخرها ما قام به الممثل القطري، السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

وذكرت الحركة أنه "في إطار هذه الجهود، سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

ولم توضح الحركة في بيانها تفاصيل التفاهمات التي توصلت إليها لإنهاء التصعيد التدريجي الذي يشهد القطاع منذ بداية آب/ أغسطس الجاري. كما أنها لم توضح ماهية المشاريع التي أشارت إليها في البيان.

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وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجهات الرسمية في إسرائيل لم تطلع السلطات المحلية لمستوطنات "غلاف غزة" المحاذية للقطاع، على مجريات المباحثات، كما أن رؤساء السلطات المحلية في "غلاف غزة" لم يُبلغوا بالتوصل تفاهمات تفضي إلى وقف التصعيد.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن التفاهمات تقضي بتمديد دفعات المنحة القطرية، فيما التزمت سلطات الاحتلال بتحويلها في موعدها، بالمقابل، تلتزم حركة حماس بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى وقف نشاطات وحدة الإرباك الليلي.

وذكرت مصادر في الحركة أن التفاهمات تشمل الموافقة على بنود بضمانات قطرية وسقف زمني محدد. وتشمل "إمداد وتشغيل خط كهرباء. وإمداد محطة توليد الكهرباء بخط غاز إسرائيلي تدفع قطر ثمنه من المنحة".

وتشمل التفاهمات، بحسب المصادر، "إدخال كل المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا. والشروع بتنفيذ مشاريع في المدن الصناعية بغزة لتخفيف البطالة في القطاع".