83 وفاة و 4993 إصابة جديدة بـ "كورونا" في روسيا

الإثنين 31 أغسطس 2020

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 83 حالة وفاة و 4993 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا في الوفيات و ارتفاعا في عدد الاصابات مقارنة مع معدلات أمس /121 وفاة و 4890 إصابة/.



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وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 17176 حالة وفاة و إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" 995319 إصابة ، مع تماثل 2405 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 809387 شخصا، وبقاء 168756حالة نشطة حيث أن 27,2% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض بالاضافة الى إجراء أكثر من 36.6 مليون اختبار للكشف عن الفيروس، ولا يزال 211940 شخصا تحت الإشراف الطبي.

وفي السياق ذاته أفاد ممثل وزارة الطاقة الروسية، بأن الوزير ألكسندر نوفاك بدأ مزاولة عمله اليوم بشكل طبيعي بعد شفائه من فيروس كورونا حيث كان قد أصيب به في 18 أغسطس الحالي.