شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يؤكد تحسن صحة أمير البلاد والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر" أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم "الاثنين" بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

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