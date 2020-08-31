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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يؤكد تحسن صحة أمير البلاد والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر" أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم "الاثنين" بأن صحة أمير البلاد في تحسن.
ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.
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