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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يمني: الحوثيون مولوا الحرب باموال النفط والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
علق المحلل السياسي اليمني محسن باراس ر على مشكلة النفط والتي تفاقم من معاناة السكان، خاصة في الظروف التي تسببت فيها مليشيات الحوثي الإيرانية، واستهلاكها للموارد كافة، وتسخيرها لما يخدم اجندتها وخاصة بمدينة الحديدة.
وحول هذا الأمر قال محسن خلال مداخلة هاتفية على قناة الغد المشرق، إن ملف النفط من أخطر الملفات، وكثير من المراقبين يؤكدون أن ملف التلاعب بالنفط استغلته مليشيات الحوثي لتمويل حربها.
وأضاف، أن ملف النفط فيه كثيراً من الفساد، فالحوثيين بداية الحرب كانوا يحصلون على النفط من إيران لتمويل حربها ضد الشرعية، وبعد استيراد النفط في المناطق تحت سيطرة الحوثيين استطاعوا تمويل حربها في هذا الملف.
وأشار أن اليوم تتجدد سطو مليشيات الحوثي بعد سيطرة المليشيات على 40 ألف من فرع الحديدة ، والتي كانت هذه المبالغ تمول المرتبات إلا ان الحوثيين تلاعبوا بها كما تلاعبوا بالاتفاقيات التي عقدت.
وأكد أن الجميع يتمني أن يحدث السلام ولكن لن يحدث السلام بسبب تمويل الحوثي حربها من هذا الملف، ومن المفترض أن يكون هناك شركة مراقبة مباشرة حيث لو تم مراقبة حيث السلع البترولية تصل مليارات، فيجب أن يكون هناك آلية لوصول النفط إلي المناطق المحررة وتغطية المرتبات ولا يفترض ألا يتم تأخير أي رواتب.
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