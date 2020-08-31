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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 31 أغسطس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ظهراً ومغبراً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

 

وتكون الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند 00:42، والجزر الأول عند الساعة 18:30، والثاني عند الساعة 07:40.

 

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 09:49، والثاني عند الساعة 21:19، والجزر الأول عند الساعة 15:54، والثاني عند الساعة 03:47.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 45 31 60 10

 

دبي 44 32 45 10

 

الشارقة 44 28 55 10

 

عجمان 43 32 70 15

 

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أم القيوين 43 27 65 15

 

رأس الخيمة 41 31 70 20

 

الفجيرة 38 32 75 20

 

العين 43 30 45 10

 

ليوا 47 29 55 10

 

الرويس 44 31 65 20

 

السلع 42 30 75 25

 

دلما 37 33 75 55

 

طنب الكبرى 36 32 80 45

 

طنب الصغرى 36 32 80 45

 

أبو موسى 37 33 80 50

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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