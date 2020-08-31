شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات اليوم الاثنين، أكثر من 500 إصابة بمرض كوفيد-19، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ نحو شهرين.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة على تويتر إنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وهو أكبر عدد منذ تسجيل 683 حالة في الخامس من يوليو.

وفي 18 أغسطس، قال وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس إن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق حدثت خلال الأسبوعين السابقين.

وحذر مسؤول حكومي في وقت لاحق من إمكانية إعادة تطبيق حظر فعلي للتجول ليلا في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في الإصابات.