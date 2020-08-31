شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يبحث مع " الانتقالي الجنوبي " تحديات " اتفاق الرياض " والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الجانبان التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، واتفقا على مجموعة من الأمور، منها الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وثمن دولة رئيس الوزراء ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما أشاد السفير آل جابر بحرص الجميع على تنفيذ "اتفاق الرياض" وآلية تسريعه مما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء في اليمن .
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