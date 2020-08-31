أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم منع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران.
وأضاف بومبيو أنه إذا انتهكت الصين نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن واشنطن ستجبرها على "تحمل المسؤولية".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما "سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران".
كما وصف بومبيو إيران والصين بأنهما "أكبر منتهكين حقوق الإنسان".
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران، لكن المجلس رفض الطلب الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: سنمنع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.