تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لينان

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان اليوم الاثنين 17 ألف حالة، فيما وصل عدد وفياته إلى 167، حسب السلطات الصحية اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 438 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 435 إصابة منها مثبتة محليا، في حين أن هناك 3 إصابات تعود لوافدين، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي إلى 17308 إصابات.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا الوباء إلى 167 حالة.
وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة لعاملين في القطاع الصحي ، ليبلغ بذلك عدد الإصابات في القطاع 624 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا الوباء إلى 167 حالة.
وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة لعاملين في القطاع الصحي ، ليبلغ بذلك عدد الإصابات في القطاع 624 حالة.
وأكدت أن عدد حالات الاستشفاء بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 346 حالة، 96 منها في العناية المركزة، في وقت استقر عدد حالات الشفاء عند 4811 حالة.
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