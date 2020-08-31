صحيفة: ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع ترامب

افادت صحيفة فرنسية، الاثنين، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وجبران باسيل، وزير الخارجية، وسعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، بحسب شبكة "العربية نت". وأضافت: "لائحة عقوبات ماكرون على شخصيات لبنانية كانت ستشمل بنات الرئيس اللبناني ميشال عون".

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