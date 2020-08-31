وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تعد الثانية في غضون أقل من شهر، حيث زار لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وقالت السفارة في بيانها إن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير".
ومن المقرر أن يحتفل ماكرون صباحا في محمية أرز جاج في منطقة جبيل بمئوية لبنان الكبير، على أن يزور بعدها مرفأ بيروت حيث سيلتقي ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.
وظهر الثلاثاء، سيقام لماكرون حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري في بعبدا يتخلله غداء يقيمه الرئيس عون على شرف ضيف لبنان.
كما سيزور ماكرون مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ومساء الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، وسيجتمع مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا في ختام الزيارة.
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