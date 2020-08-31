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سبل الدعم وآلية الاستثمار ابرز ملفات لقاء درجال بوفد نادي كربلاء

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2020-08-31 | 19:26

سبل الدعم وآلية الاستثمار ابرز ملفات لقاء درجال بوفد نادي كربلاء

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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الوزارة تنظر الى الاندية كاساس للعمل الرياضي بحكم تماسها المباشر مع الموهبة والمقياس الاول للتطور والنهوض الرياضي، ومن هذا المنطلق يجب ان تعمل الاندية كمؤسسات حقيقية محترفة في مجالي الاستثمار والادارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين في مكتبه مع إدارة نادي كربلاء، الذين حضروا لمناقشة جملة من الامور والمتعلقات الخاصة بالنادي والية دعم وزارة الشباب والرياضة لهم.

وشدد درجال بحسب بيان للوزارة، على ان "لنادي كربلاء مكانة خاصة لايتمتع بها غيره من الاندية واهمها البنى التحتية بوجود ملعب كربلاء الدولي وتواجد اسباب الدعم التي توجب الاستثمار فيه والخصوصية والتنوع والكثافة السكانية والمواهب الرياضية التي لها باع طويل في كربلاء المقدسة".


واوضح البيان انه "جرى خلال اللقاء أيضاً بحث الية الاستثمار الخاصة بنادي كربلاء والعقد الاستثماري الحالي الخاص بالنادي وجدواه ومناقشة الواقع المالي العسير الذي يعاني منه وكيفية ايجاد مصادر تمويل ذاتي ، كما تم التطرق الى منح الاجازات للاندية التي يجب ان تكون شروطها صارمة فضلا عن شراكة مجلس محافظة كربلاء المهمة في هذا الجانب وعودة جميع الالعاب الجماعية والفردية اليه".

وتابع ان "اعضاء وفد نادي كربلاء الرياضي، ثمنوا الوقفات الكبيرة للوزير درجال مع النادي والرياضة الكربلائية وعدم ادخاره أي جهد في سبيل هذا الدعم المتواصل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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