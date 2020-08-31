الارشيف / اخبار العالم

عودة موظفي أم القيوين غداً إلى مقار عملهم بنسبة 100%

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة موظفي أم القيوين غداً إلى مقار عملهم بنسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

عودة موظفي أم القيوين غداً إلى مقار عملهم بنسبة 100%

متابعات_ الخليج 365

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين التعميم رقم 7 لسنة 2020 بشأن عودة الموظفين إلى مقار عملهم في الجهات الحكومية بنسبة 100% اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

 

Advertisements

ونص التعميم على إلغاء كل الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة، على أن تنحصر الاستثناءات للفئات الآتية شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية ضرورة التواجد في مقر العمل وهم الموظفون المصابون بالأمراض المزمنة بحيث يستمر عملهم عن بعد، شريطة تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة، والموظفات ممن يتابعن تعليم أبنائهن في التعليم عن بعد في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، شريطة تقديم ما يثبت بأن الأبناء مسجلين في التعليم عن بعد، إضافة الى الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن في المنزل من أصحاب الهمم والذي تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة، بناء على تقرير الجهات الصحية المعتمدة في الدولة.

 

كما نص التعميم على الاستمرار بتفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الاجتماعي.

 

وألزم التعميم كل الجهات الحكومية بتنفيذ هذه التعليمات مع عودة الموظفين لمقار عملهم وذلك باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، ومدى جاهزية المكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير الاحترازية بما يضمن سلامة الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة موظفي أم القيوين غداً إلى مقار عملهم بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا