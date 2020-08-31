شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الكويتي يؤكد تحسن صحة أمير البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر" أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم "الاثنين" بأن صحة أمير البلاد في تحسن.



ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

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