محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني برئاسة طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيري، نائباً للرئيس.



ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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