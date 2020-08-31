محمد بن زايد و رئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة .. بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و اليونان و إمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات.



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و تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية و الدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.

و أكد الجانبان في هذا السياق توافق وجهات النظر و الرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي و الحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام و الازدهار و يعزز الأمن و الاستقرار الإقليمي و العالمي.

كما تناول الجانبان " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات و إسرائيل و أهمية هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز أركان الأمن و السلام و الاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط و الإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية و التعاون و الازدهار لمستقبل المنطقة.