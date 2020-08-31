شكرا لقرائتكم خبر انقسام داخل النهضة الإخواني حول الحكومة التونسية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال سمير ديلو القيادي في حزب حركة النهضة الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، إن الانقسام سائد داخل الحركة بشأن المصادقة على الحكومة المقترحة التي ستعرض اليوم على البرلمان لنيل الثقة.

ويناقش مجلس شورى الحركة، الهيئة الأعلى في الحزب، في اجتماعه الموقف النهائي تجاه حكومة «الكفاءات المستقلة» التي شكلها هشام المشيشي من دون مشاركة الأحزاب.

وقال ديلو لإذاعة «جوهرة» الخاصة «هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عدد من العقبات، على غرار تركيبة الحكومة والارتباك الحاصل في الفترة الأخيرة، وشق آخر يدعو إلى عدم التصويت لها والسعي إلى مقاربة أخرى».

ورشح الرئيس التونسي قيس سعيد، المشيشي بتشكيل الحكومة بعد أن استنفد حزب الأغلبية (حركة النهضة) فرصه، بحسب الدستور، بسقوط حكومة مرشحه الحبيب الجملي في تصويت البرلمان في يناير الماضي.

ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، وتتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة تكنوقراط.