تركيا تعود للتهديد وتدق ناقوس الحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت تركيا لتهديد اليونان ودقت ناقوس الحرب من جديد، وادعت أن إرسال قوات لجزيرة تقع قبالة السواحل التركية «استفزاز لن يعود عليها بالفائدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي تعليقا على أنباء إرسال اليونان جنودا إلى جزيرة ميس (كاستيلوريزو) التي تبعد أقل من كيلومترين اثنين عن السواحل التركية في البحر المتوسط إن «اتفاقية باريس للسلام المبرمة عام 1947 تنص على نزع السلاح عن جزيرة ميس».

وشدد أن «اليونان ستكون الخاسرة إذا استمرت في زيادة التوتر بالمنطقة»، مضيفا أن «تركيا مصممة حتى النهاية على الدفاع عن حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي».