شكرا لقرائتكم خبر ترمب: القوة طريقنا لوقف عنف الديمقراطيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف العنف في المدن الخاضعة لإدارة الديمقراطيين.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على تويتر «الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التي يديرها الديمقراطيون هي من خلال القوة!».

وكانت مسؤولة بارزة في حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن قالت إن بايدن «سيخرج هذا الأسبوع ليلقي كلمة بشأن الوضع الراهن في البلاد»، وذلك في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها مناطق عدة في الولايات المتحدة للمطالبة بالعدالة العرقية.

وقالت كيت بيدنجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن الرئيس دونالد ترمب كان يحرض على العنف بشأن الاحتجاجات «في كل التصريحات التي أدلى بها خلال الصيف»، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم تستبعد بيدنجفيلد أن يزور بايدن مدينة كينوشا، في ولاية ويسكونسن، وهي نقطة ساخنة حاليا للاحتجاجات. ومن المقرر أن يزور ترمب كينوشا اليوم.