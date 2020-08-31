شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. ماكرون يصل بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر بعد حادث انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب من العام الحالي. وأفادت المعلومات بأن ماكرون توجّه فور وصوله إلى منزل الفنانة اللبنانية فيروز.

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