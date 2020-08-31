شكرا لقرائتكم كوشنير من أبوظبي: السلام أمر ملح لشعوب المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط، على أهمية الرحلة الأولى التي حطت اليوم في أبوظبي آتية من إسرائيل. وقال في كلمة مقتضبة ألقاها من مطار العاصمة الإماراتية الاثنين:" السلام أمر ملح لشعوب المنطقة".

كما أعرب عن أمله بأن تكون تلك الرحلة باكورة رحلات أخرى بين الإمارات وإسرائيل. وقال: "أعتقد أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قادر على تغيير مسار الشرق الأوسط". وأضاف: "شرف لي أن أشارك في تلك الرحلة".

أما عن رسالته إلى الفلسطينيين، فقال: "نحمل رسالة أمل إليهم، من أجل تحسين مستقبلهم"، مضيفاً "لا يمكن للفلسطينيين الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى طاولة المفاوضات".

"خطوة شجاعة"

بدوره، أعرب رئيس الوفد الإسرائيلي عن فخره بوجوده في أبوظبي، وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائي بن شبات، إن الإمارات أقدمت على "خطوة شجاعة"، بحسب وصفه.

كما أكد أن بلاده تتوقع تعزيز السلام باتفاقات أخرى بين البلدين، قائلاً "نريد طريق سلام مع الإمارات".

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وصول أو رحلة إسرائيلية إلى أبوظبي

إلى ذلك، تطرق إلى التهديدات الإيرانية، لافتاً إلى ضرورة مواجهتها.

رحلات مباشرة بين البلدين

وعن تفاصيل اللقاءات التي سيجريها الوفد الإسرائيلي الأميركي في الإمارات، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أوفير جندلمان، لمراسل العربية: "سيجري بحث التعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري والثقافي في أبوظبي، وكذلك الرحلات المباشرة بين البلدين".

وكانت طائرة "العال" الإسرائيلية حطت في وقت سابق في أبوظبي، ناقلة وفدا أميركيا إسرائيلياً، في أول رحلة تجارية بين البلدين، أتت في إطار الاتفاق الثلاثي المشترك الذي أعلن عنه في 13 أغسطس، وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)، عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، يرأسه كوشنير، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

يذكر أنه قبل أيام، أعلنت الإمارات إلغاء العمل بقانون مقاطعة إسرائيل.