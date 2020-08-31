أعلى حصيلة يومية.. ميانمار تسجل إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نايبيداو - (د ب أ)

سجلت ميانمار 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس في البلاد يوم 23 مارس، وفقًا لوزارة الصحة والرياضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 882 إصابة، من بينها 354 حالة تعافي وست وفيات.

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وأفادت الوزارة بأن معظم الحالات الجديدة كانت نتيجة إصابة محلية بالعدوى ومعظمها من ولاية راخين، بؤرة تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المصابين قريبا.

وأضافت أنه تم اختبار 1741 مسحة في 10 مختبرات لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.