"البيئة والمسطحات" تحبط بيع 712 طن أعلاف و110 أطنان مبيدات مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ24 ساعة الماضية. جهود الإدارة استهدفت التصدي للمخالفات التي تتعلق بغش مستلزمات الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية والإضرار بالصحة العامة والبيئة. وشملت الجهود ضبط 6 مصانع ومخزن ومتجر في محافظتي المنوفية وكفر الشيخ بداخلها 712 طن أعلاف حيوانية،

3 أطنان أدوية بيطرية و110 أطنان مبيدات حشرية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر. تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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