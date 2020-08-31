إزالة 19 مزرعة سمكية مخالفة على 95 فدانًا جنوبي بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، حملتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسفرت الحملة في حي الجنوب، والتي ترأسها اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن، عن إزالة 19 مزرعة، على مساحة 95 فدان في منطقة النورس جنوب بورسعيد.

ومن جانبه، أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان أنه وجه جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواصلة حملات إزالة التعديات بكل قوة لتشمل جميع الأحياء، وتستهدف جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. ​