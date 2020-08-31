بايدن يتهم ترامب بـ"التسبب" في أعمال العنف بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ف ب)

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بأنه "تسبب" بالعنف الذي اندلع في الولايات المتحدة على هامش تظاهرات جرت في الأيام الاخيرة، مؤكدًا أن "فشله في دعوة مناصريه الى الكف عن التصرف كميليشيا مسلحة" يجعل منه رئيسًا "ضعيفًا".

وفي خطاب سيلقيه الاثنين في الساعة 13,30 بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي، في بيتسبورج بولاية بنسلفانيا، ونشر فريق حملته مقتطفات منه، يعتبر بايدن أن ترامب "لا يستطيع وقف العنف لأنه تسبب به طوال أعوام".

ويضيف "يعتقد ربما أن إطلاق كلمتي قانون ونظام يجعله قويا، لكن فشله في دعوة مناصريه الى الكف عن التصرف كميليشيا مسلحة في البلاد يظهر لكم الى أي حد هو ضعيف".

وقبل تسعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، يتبادل ترامب وبايدن الاتهامات بالمسؤولية عن اعمال العنف.

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وتنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة صور الحراك التاريخي ضد العنصرية الذي يتحول احيانا أعمال شغب، وآخرها صورة فتى مسلح اتهم بقتل شخصين الأسبوع الفائت في مدينة كينوشا في ويسكنسن، وصورة أخرى لقافلة من مئات السيارات يستقلها مناصرون لترامب وتجول السبت في بورتلاند حيث قتل شخص بالرصاص.

ويعتزم بايدن الاثنين طرح السؤال الأتي على الناخبين "هل أنتم في أمان في أمريكا دونالد ترامب؟".

من جهته، يتهم ترامب الديمقراطيين بالتساهل في الولايات والمدن التي يحكمونها، وخصوصًا أن قسما من الشرطة يأتمر بالسلطات المحلية. وواصل الاثنين نشر سلسلة تغريدات بدأها نهاية الأسبوع مركزًا خصوصًا على عبارة "القانون والنظام".

وكتب صباح الاثنين على تويتر أن "رؤساء البلديات والحكام المنتمين الى اليسار الراديكالي في المدن التي تشهد هذا العنف المجنون ما عادوا يسيطرون على حركتهم".

ولا يزال بايدن (77 عاما) يتقدم على ترامب (74 عاما) في معدل استطلاعات الرأي الوطنية وفي العديد من الولايات الرئيسية.