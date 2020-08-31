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اعتقال صحفية أسترالية في الصين

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 أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين في بيان يوم الإثنين، أن السلطات الصينية اعتقلت أسترالية مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة في الصين.

 وقال البيان إن المواطنة والصحفية الأسترالية تشينغ لي، التي تعمل بالقناة الدولية بالتلفزيون الصيني الرسمي في بكين اعتقلت لمدة أسبوعين.

 وأضاف، أن الحكومة الأسترالية تلقت إفادة رسمية باعتقال الصحفية من السلطات الصينية في 14 أغسطس.

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 وصرحت الوزيرة بأن مسؤولين أستراليين تحدثوا مع تشينغ عبر اتصال بالفيديو من سجنها في 27 أغسطس، وأضافت أن مسؤولي القنصلية يواصلون تقديم الدعم لها ولأسرتها.

 كما أفاد بيان أصدرته أسرة تشينغ في أستراليا، بأنها تأمل في "نتيجة مرضية في الوقت المناسب وأنها تتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية".

 وتصاعد التوتر بين بكين وكانبيرا منذ أن دعت السلطات الأسترالية لفتح تحقيق دولي في أصل ، وفرضت بكين منذ ذلك الحين رسومًا جمركية وفتحت تحقيقات إغراق طالت الكثير من المنتجات الأسترالية.

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