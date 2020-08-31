سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية جنوبي ليبيا

كشفت الشركة العامة للكهرباء في لبيبا اليوم الاثنين عن سرقة وتخريب أربعة أبراج كهربائية جهد 66 كيلو فولط، على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة جنوبي البلاد. ولمسافات متقطعة جنوبي البلاد. وأوضحت الشركة في بيان عبر "الفيسبوك" أن السارقين قاموا بتفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلات الأبراج الفولاذية وبالتالي سقوط الأبراج، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الجنوب لفترات طويلة. الأبراج الفولاذية وبالتالي سقوط الأبراج، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الجنوب لفترات طويلة. وأكد البيان أن ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية لم تتوقف "بل إنها في ازدياد ملحوظ.

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