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العراق يتجاوز حاجز الـ7 آلاف وفاة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الإثنين، تسجيل 3757 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7042.

 

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 18578 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج

المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1605904 نماذج".

 

وأضافت: "كما تم تسجيل 3722 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليكون إجمالي حالات الشفاء 176602 حالة"، وبلغ مجموع الإصابات 234934 إصابة، والوفيات 7042".

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