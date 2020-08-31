العراق يتجاوز حاجز الـ7 آلاف وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الإثنين، تسجيل 3757 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7042.
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 18578 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذجالمفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1605904 نماذج".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3722 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليكون إجمالي حالات الشفاء 176602 حالة"، وبلغ مجموع الإصابات 234934 إصابة، والوفيات 7042".
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