تمكنت الحماية المدنية في الجزائر من إنقاذ 10 أشخاص علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية إثر تقلبات جوية وتساقط للأمطار شهدتها عدة بلديات بولاية تمنراست أقصى الجنوب البلاد.
وتم إنقاذ 6 مراهقين كانوا محاصرينعلى إثر فيضان واد تانغاكلي، وكذلك عائلة من 4 أفراد على متن سيارة جرفتها مياه وادي تاغرمبايت ببلدية تمنراست.
وببلدية عين قزام، تمت عدة عمليات لضخ المياهعلى إثر تسرب مياه الأمطار إلى حوالي 30 منزلا على مستوى الحي الريفي، والأمر ذاته على مستوى عدة مرافق عمومية بالبلدية دون تسجيل خسائر بشرية.
أما ببلدية عين صالح، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية لضخ مياه الأمطار المتسربة داخل منزلين بحي أقبور دون تسجيل خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 10 أشخاص علقوا بسبب الأمطار بجنوب الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.