إنقاذ 10 أشخاص علقوا بسبب الأمطار بجنوب الجزائر

تمكنت الحماية المدنية في الجزائر من إنقاذ 10 أشخاص علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية إثر تقلبات جوية وتساقط للأمطار شهدتها عدة بلديات بولاية تمنراست أقصى الجنوب البلاد.

وتم إنقاذ 6 مراهقين كانوا محاصرين

على إثر فيضان واد تانغاكلي، وكذلك عائلة من 4 أفراد على متن سيارة جرفتها مياه وادي تاغرمبايت ببلدية تمنراست.

وببلدية عين قزام، تمت عدة عمليات لضخ المياه

على إثر تسرب مياه الأمطار إلى حوالي 30 منزلا على مستوى الحي الريفي، والأمر ذاته على مستوى عدة مرافق عمومية بالبلدية دون تسجيل خسائر بشرية.

أما ببلدية عين صالح، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية لضخ مياه الأمطار المتسربة داخل منزلين بحي أقبور دون تسجيل خسائر بشرية.