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عرض ودعوة إيرانيان لأوكرانيا على صلة بقضية الطائرة المنكوبة

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اقترحت إيران على أوكرانيا إجراء الجولة الثانية من المحادثات حول قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في يناير الماضي، كما طلبت من كييف السماح باستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين.

 

وقال السفير الإيراني في كييف منوشهر مرادي، لوكالة أنباء "أوكرإينفورم" اليوم الاثنين إن الجانب الإيراني سلم مذكرة إلى السفارة الأوكرانية في طهران واقترح أن تكون الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر موعدا لإجراء الجولة الثانية من

المفاوضات.

 

وأوضح السفير أنه من المفترض أن تعقد اجتماعات خبراء اللجان في اليومين الأولين، ثم يناقش نائبا وزيري خارجية البلدين نتائج هذه الاجتماعات، مضيفا: "نحن الآن في انتظار رد الجانب الأوكراني بخصوص الفترة المقترحة للمفاوضات".

 

وكان مرادي قد ذكر في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في طهران.

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كما أكد السفير أن إيران تدعو

لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع أوكرانيا، التي علقتها عقب إسقاط طائرتها قرب طهران في 9 يناير، إلى أن يتم الكشف عن كل أسباب وملابسات الكارثة.

 

وقال مرادي: "للأسف، سحبت الحكومة الأوكرانية بعد الكارثة تصريح الرحلات الجوية المباشرة بين إيران وأوكرانيا، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من السفارة لا توافق على إصدار إذن لتنفيذ مثل هذه الرحلات".

 

وأوضح السفير أن إيران تبحث عن إمكانية لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، مضيفا أن طهران تطلب من كييف السماح لشركات طيران إيرانية على الأقل بتشغيل رحلات مباشرة.

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