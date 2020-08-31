السعودية.. القبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاشة

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الاثنين، أن وحداتها ألقت القبض على 4 أشخاص بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول، وهم يتباهون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة في منطقة العاصمة الرياض وفقا لموقع روسيا اليوم. وقالت شرطة منطقة الرياض: "ألقي القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش وتم توثيق ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي". النار من سلاح رشاش وتم توثيق ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأضافت الشرطة أن الجهات الأمنية "تمكنت من تحديد هويتهم، وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث" من عمرهم. Advertisements وكثفت أجهزة الأمن في السعودية خلال السنوات الأخيرة، حملتها لمكافحة مظاهر الاحتفال والتباهي بإطلاق النار للتعبير عن الفرح، إذ تسببت احتفالات مماثلة بسقوط إصابات ووفيات. حملتها لمكافحة مظاهر الاحتفال والتباهي بإطلاق النار للتعبير عن الفرح، إذ تسببت احتفالات مماثلة بسقوط إصابات ووفيات. وأمس الأحد أفادت شرطة إمارة منطقة مكة بإلقاء القبض على مواطن أثار الذعر بين سكان أحد الأحياء في محافظة الطائف غرب المملكة، حيث أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش، في مشهد تم تصويره بالفيديو ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

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